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11.11.2019 13:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова

Снять самую дешевую однокомнатную квартиру в Москве можно за 25 тысяч рублей. Если повезет, можно найти за эти же деньги "двушку". При этом еще в августе квартиры сдавались, как минимум, на пять тысяч дешевле, подсчитали в департаменте аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость. По данным ноябрьского рейтинга самых доступных съемных квартир, первую строчку заняла "двушка" в районе Бирюлево Восточное за 25 тысяч рублей.

Фото: istock
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Она находится на Лебедянской улице, в 15 минутах транспортом от станции метро "Орехово". В квартире площадью 56 "квадратов" есть вся мебель и бытовая техника.

Вторую строчку рейтинга занимает "однушка" за те же 25 тысяч рублей. Квартира находится рядом со станцией метро "Отрадное" в Ясном проезде. Площадь жилья - 26 "квадратов". В квартире сделан ремонт, установлен новый встроенный кухонный гарнитур, в комнате - уютная качественная обстановка, вся бытовая техника новая - от фирмы Bosch.

На третьем месте однокомнатная квартира с аналогичной ценой: это жилье площадью 33 "квадратов". Недвижимость расположена на улице Березовая аллея, недалеко от станции метро "Отрадное". Собственник уточняет, что квартира требует уборки и косметического ремонта. Есть кухонный гарнитур, бытовая техника и мебель. На окнах установлены стеклопакеты, на полу - ламинат и плитка.

Фото: iStock
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На четвертом месте квартира за 26 тысяч рублей на Магнитогорской улице, в 10 минутах транспортом от станции метро "Новогиреево", рядом Терлецкий парк. Габариты квартиры - 48 кв. м. Жилье в удовлетворительном состоянии, укомплектовано необходимой мебелью и бытовой техникой. Сдается квартира для одного или двух человек.

Закрывает ноябрьский рейтинг "однушка" площадью 38 кв. м за 28 тысяч рублей на улице Фабрициуса. Жилье расположено в 7 минутах ходьбы от станции метро "Сходненская". В квартире выполнен косметический ремонт, есть вся мебель и бытовая техника. На окнах установлены решетки, на полу - паркетная доска.

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