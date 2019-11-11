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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Огонь по своим

Полицейскому, расстрелявшему в метро cвоих коллег, предъявили обвинение
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8012)
Алексею Смирнову, старшему прапорщику полиции, который в прошлом месяце в столичном метро расстрелял своих коллег из управления собственной безопасности, предъявлено обвинение. Ближайшие два месяца он будет находиться за решеткой.

Напомним, 18 сентября работник службы безопасности метрополитена расстрелял своих коллег, которые хотели задержать его по подозрению в получении взяток. Одного Смирнов убил, а второго ранил. Причем во время задержания офицеры были без оружия и без бронежилетов, ведь они задерживали человека за мелкое преступление. А началось все с того, что прапорщик остановил пассажира, попросил предъявить документы, которых у того не оказалось. Но Смирнов согласился отпустить нарушителя за 2 тысячи рублей и пачку сигарет, в которые мужчина и положил деньги. Судя по всему, такие эпизоды были регулярными, поэтому за прапорщиком наблюдали и на этой взятке его было решено задержать.

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Расстрел, естественно, попал на камеры видеонаблюдения. Так что детали преступления очевидны. Как очевидно и то, что заинтересовалась служба собственной безопасности прапорщиком не случайно. Когда просмотрели и другие записи, увидели, что на одной из них пассажиры на станции "Рязанский проспект" перед турникетом подходят к сотруднику в форме и передают какие-то свертки. Появилась версия, что это взятки, чтобы он не требовал документы у приезжих. Поэтому Смирнова проверят, как говорят правоохранители, "на аналогичные эпизоды".

Потом, уже после задержания, сам Алексей Смирнов объяснил ЧП тем, что устал работать в полиции, где почти нет выходных и мало платят. Но по неофициальной информации, Смирнов все 10 лет работы в полиции занимался поборами на рабочем месте.

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