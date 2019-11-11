Напомним, 18 сентября работник службы безопасности метрополитена расстрелял своих коллег, которые хотели задержать его по подозрению в получении взяток. Одного Смирнов убил, а второго ранил. Причем во время задержания офицеры были без оружия и без бронежилетов, ведь они задерживали человека за мелкое преступление. А началось все с того, что прапорщик остановил пассажира, попросил предъявить документы, которых у того не оказалось. Но Смирнов согласился отпустить нарушителя за 2 тысячи рублей и пачку сигарет, в которые мужчина и положил деньги. Судя по всему, такие эпизоды были регулярными, поэтому за прапорщиком наблюдали и на этой взятке его было решено задержать.
Расстрел, естественно, попал на камеры видеонаблюдения. Так что детали преступления очевидны. Как очевидно и то, что заинтересовалась служба собственной безопасности прапорщиком не случайно. Когда просмотрели и другие записи, увидели, что на одной из них пассажиры на станции "Рязанский проспект" перед турникетом подходят к сотруднику в форме и передают какие-то свертки. Появилась версия, что это взятки, чтобы он не требовал документы у приезжих. Поэтому Смирнова проверят, как говорят правоохранители, "на аналогичные эпизоды".
Потом, уже после задержания, сам Алексей Смирнов объяснил ЧП тем, что устал работать в полиции, где почти нет выходных и мало платят. Но по неофициальной информации, Смирнов все 10 лет работы в полиции занимался поборами на рабочем месте.