Почти 1800 деревьев высадят в этом году около станций метро и МЦД

В 2019 году в рамках улучшения пешеходной и транспортной доступности территорий, прилегающих к новым станциям метро, МЦД, к промышленным предприятиям столицы, спортивным школам, а также по линии новых автобусных маршрутов в ТиНАО планируется высадить почти 1800 деревьев и 8200 кустарников. Об этом сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

По данным Бирюкова, на данный момент около 50% деревьев и кустарников уже высажено.

Глава комплекса городского хозяйства Москвы отметил, что наибольшее количество деревьев высадят в Юго-Восточном округе столицы - более 800 саженцев различных пород. Основная часть их появится на территории, прилегающей к станции метро "Некрасовка". На проспекте Защитников Москвы, а также в скверах на улицах Покровской и Маресьева высадят более 650 новых деревьев 16 пород. Это самая разнообразная коллекция растений в рамках программы. Липы, рябины и клены разных видов, каштаны, декоративные яблони, вязы, красные дубы, ели, сосны, лиственницы, туи, березы, черемуха и другие.

"Деревья и кустарники подбирались специально для каждой улицы, согласно концепции благоустройства, учитывающей общий облик уличного пространства и смену цвета листьев в разные времена года. Все они отличаются морозо- и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса. Что касается деревьев, это молодые, но уже достаточно крепкие растения в возрасте от 3 до 10 лет высотой 2-5 метров с обхватом ствола от 5 до 40 см", - отметил Петр Бирюков.

Еще порядка 1200 деревьев-крупномеров высадят этой осенью и в начале зимы на городских территориях, вошедших в программу комплексного благоустройства. Это Рождественка и Остоженка, улица Школьная и переулки в районе Патриарших прудов, Озерковская и Овчинниковская набережные, "театральный квартал" в районе улицы Чаплыгина. Новые деревья украсят район Киевского вокзала, появятся на Центральном проспекте в Зеленограде, в проезде Соломенной Сторожки и на Шипиловской улице, где благоустраивают сквер, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. А вот кустарники на этих улицах начнут высаживать уже следующей весной, в апреле.

Напомним, что деревья-крупномеры не случайно высаживают в ноябре-декабре. В это время года они лучше приживаются, так как сокодвижение уже прекращается, деревья находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку.

Кстати, полностью завершились работы по озеленению территорий около четырех промышленных предприятий - НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля, самолетостроительных компаний "Ил" и "МиГ", технопарка "Физтехпарк".