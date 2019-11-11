Новости

На камчатском вулкане Ключевской началось мощное извержение 11:38
В Салехарде на картодроме погиб школьник 11:36
Минтруд расширит программу обучения женщин 11:35
Ученые объяснили, почему женщинам сложнее отказаться от вредной пищи 11:29
В Симферополе побит температурный рекорд 10 ноября 11:28
Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку 11:25
В Якутии поймали заблудившегося фламинго 11:24
В Екатеринбурге с помощью экскаватора спасли провалившегося под лед пса 11:07
Суд в Приморье наказал мачеху, сажавшую ребенка на цепь 11:05
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57 11:03
Сделано в СССР: единственный в своем роде спортивный 3ИЛ-112C 10:50
В Комсомольске мужчину будут судить за хищение золота на 2,5 млн рублей 10:39
После обкатки в Челябинске инновационный трамвай вернули изготовителю 10:35
Массу военно-транспортного Ил-112 снизили на тонну 10:27
В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми 10:21
Почти 1800 деревьев высадят в этом году около станций метро и МЦД 10:13
В Перми суд отправил в психбольницу мать, заморившую ребенка голодом 10:07
На крымские поезда продано более 12 тысяч билетов 10:00
Опровергнуто одно из главных свойств комнатных растений 09:48
Ученые из Новосибирска предложили перерабатывать мусор в топливо 09:46
СМИ: Защита историка, обвиняемого в убийстве, намерена смягчить статью 09:41
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту "человеческое тело" 09:39
В Курской области трое детей погибли при пожаре 09:33
В каких регионах России семье проще всего снять двухкомнатную квартиру 09:30
Самолет южнокорейской Asiana совершил экстренную посадку в Маниле 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
11.11.2019 10:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Почти 1800 деревьев высадят в этом году около станций метро и МЦД

Текст: Ирина Огилько
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В 2019 году в рамках улучшения пешеходной и транспортной доступности территорий, прилегающих к новым станциям метро, МЦД, к промышленным предприятиям столицы, спортивным школам, а также по линии новых автобусных маршрутов в ТиНАО планируется высадить почти 1800 деревьев и 8200 кустарников. Об этом сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Нужны ли деревья на территории аэропортов

По данным Бирюкова, на данный момент около 50% деревьев и кустарников уже высажено.

Глава комплекса городского хозяйства Москвы отметил, что наибольшее количество деревьев высадят в Юго-Восточном округе столицы - более 800 саженцев различных пород. Основная часть их появится на территории, прилегающей к станции метро "Некрасовка". На проспекте Защитников Москвы, а также в скверах на улицах Покровской и Маресьева высадят более 650 новых деревьев 16 пород. Это самая разнообразная коллекция растений в рамках программы. Липы, рябины и клены разных видов, каштаны, декоративные яблони, вязы, красные дубы, ели, сосны, лиственницы, туи, березы, черемуха и другие.

"Деревья и кустарники подбирались специально для каждой улицы, согласно концепции благоустройства, учитывающей общий облик уличного пространства и смену цвета листьев в разные времена года. Все они отличаются морозо- и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса. Что касается деревьев, это молодые, но уже достаточно крепкие растения в возрасте от 3 до 10 лет высотой 2-5 метров с обхватом ствола от 5 до 40 см", - отметил Петр Бирюков.

В центре Москвы посадят более 450 саженцев по программе "Миллион деревьев"

Еще порядка 1200 деревьев-крупномеров высадят этой осенью и в начале зимы на городских территориях, вошедших в программу комплексного благоустройства. Это Рождественка и Остоженка, улица Школьная и переулки в районе Патриарших прудов, Озерковская и Овчинниковская набережные, "театральный квартал" в районе улицы Чаплыгина. Новые деревья украсят район Киевского вокзала, появятся на Центральном проспекте в Зеленограде, в проезде Соломенной Сторожки и на Шипиловской улице, где благоустраивают сквер, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. А вот кустарники на этих улицах начнут высаживать уже следующей весной, в апреле.

Напомним, что деревья-крупномеры не случайно высаживают в ноябре-декабре. В это время года они лучше приживаются, так как сокодвижение уже прекращается, деревья находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку.

Кстати, полностью завершились работы по озеленению территорий около четырех промышленных предприятий - НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля, самолетостроительных компаний "Ил" и "МиГ", технопарка "Физтехпарк".

Экономика ЖКХ Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
СМИ: Защита историка, обвиняемого в убийстве, намерена смягчить статью
Депутат бундестага заявил о российском статусе Крыма
Почта вдвое сократит сроки доставки посылок
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь