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11.11.2019 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой стажера полиции заподозрили в убийстве человека

Текст: Элина Труханова (Тула)

В Тульской области произошел вооруженный конфликт с участием стажера полиции

В УМВД по Тульской области сообщили, что инцидент произошел 10 ноября в Алексинском районе: стажер полиции и его брат вступили в конфликт с полутора десятками человек.

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- По предварительной информации, один из участников столкновения совершил несколько выстрелов из травматического оружия, причинив брату стажера телесные повреждения, - рассказали в ведомстве.

В ответ начинающий полицейский выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья сначала в воздух, а потом в сторону нападавших.

- В результате один человек погиб, еще один получил ранения, - уточнили в полиции.

Кроме того, в УМВД сообщили, что по факту случившегося назначена служебная проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы. Стажера на службу в органы внутренних дел не примут, а его поручителя привлекут к дисциплинарной ответственности.

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