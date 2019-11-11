5 ноября после масштабной реконструкции вновь заработала доменная печь N 6 Новолипецкого металлургического комбината. Теперь режим ее работы регулирует искусственный интеллект: подбирает оптимальные параметры, чтобы повысить эффективность процесса.

Печь N 6 была построена еще в 1978 году. Сегодня это вторая по мощности домна НЛМК, ее модернизация обошлась в 35 с лишним миллиардов рублей.

В результате производительность печи увеличилась на восемь процентов - до 3,4 миллиона тонн чугуна в год. Как сообщили на предприятии, новые системы очистки воздуха способны улавливать практически всю образующуюся пыль, обеспечивая остаточную запыленность на уровне наилучших доступных технологий (пять миллиграммов на кубометр). Доменный газ послужит для выработки электроэнергии, а шлак будут перерабатывать в стройматериалы.

Передовые цифровые технологии на комбинате внедряют не первый год. Международная группа компаний уже реализовала проект по созданию централизованной системы управления персоналом - SAP HCM. Это позволило объединить базовые бизнес-процессы в HR и быстро получать необходимую кадровикам аналитическую информацию. Система дает возможность применять различные способы отображения данных с использованием временной шкалы или метрик по определенным категориям персонала.

В этом году завершено внедрение программного обеспечения для управления закупками. Под задачи службы снабжения адаптировали модуль, который отвечает за управление каталогами товаров и материалов. Его интегрировали с существующей в компании системой планирования ресурсов SAP S/4 HANA. Размещение заказов и поиск поставщиков ведется через облачный сервис SAP Ariba, где представлено более двух миллионов компаний из 190 стран. Это значительно повысило скорость поиска товаров и облегчило стандартные операции по закупкам. Доступ к системе имеют почти шесть тысяч сотрудников группы компаний.

Размещение заказов и поиск поставщиков ведется через облачный сервис SAP Ariba, где представлено более двух миллионов компаний из 190 стран

В этом году группа получила профессиональную премию "Лидер конкурентных закупок" в главной номинации "Компания года". В конкурсе участвовало 220 российских организаций из всех отраслей экономики. В 2018-м НЛМК победила в нем в номинации "Лидер диджитализации закупочных процессов": более 90 процентов конкурсных процедур компании проводится в электронном виде с использованием системы для работы с поставщиками SAP SRM, реализуется ряд проектов по дальнейшей автоматизации закупок.

На платформу SAP S/4 HANA переводится и собственный интернет-магазин НЛМК, и онлайн-сервисы для клиентов. Это обеспечит покупателям оперативную доставку широкого ассортимента продукции с полным набором услуг. Все действия при покупке - от оформления заказа до предоставления подтверждающих документов - выполняются дистанционно. По итогам шести месяцев 2019 года онлайн-продажи продукции розничным клиентам выросли в два раза к показателю предыдущего полугодия - до 36 тысяч тонн. Две трети заказчиков - строительные компании, немало фирм-комплектовщиков, а также производителей и потребителей металлоконструкций.

Все действия при покупке - от оформления заказа до предоставления подтверждающих документов - выполняются дистанционно

Переход на комплекс решений SAP Customer Experience обеспечит омниканальное взаимодействие с клиентами, а также бесшовную интеграцию интернет-магазина и онлайн-сервисов с внутренними системами НЛМК. Компания рассчитывает внедрить такие новые сервисы для клиентов, как конфигурирование и изготовление продукции под заказ и отслеживание его выполнения.

- Новая платформа обеспечит доступ компании к более широкому пулу покупателей и высокий уровень онлайн-сервиса для наших нынешних клиентов, - подчеркнул вице-президент по продажам группы НЛМК Илья Гущин. В апреле комбинат стал участником демо-дня стартапов "Сколково" в Липецке в рамках Open Innovations Startup Tour. Компанию заинтересовали проекты по внедрению цифровых платформ для HR, разработке теплообменного оборудования и применению новых материалов.

Недавно НЛМК подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Фондом "Сколково". Фонд откроет металлургам доступ к проектам в сфере строительства, новых материалов, технологий нанесения покрытий и IT. Группа НЛМК, в свою очередь, планирует проводить испытания и внедрять наиболее эффективные инновационные решения на своих предприятиях в России, США и Европе.

- Стартапы при поддержке фонда обретут надежного партнера и базу для роста, а НЛМК получит инструменты для улучшения бизнес-процессов и эффективного решения производственных задач, - пояснил исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Олег Дубнов.