Российские школьники стали победителями на Всемирной олимпиаде роботов

Российская сборная стала лидером в общекомандном зачете на Всемирной робототехнической олимпиаде (WRO), которая только что завершилась в Венгрии. У нас - две золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль. Об этом сообщает пресс-служба университета Иннополис.

Команды из Миасса и Москвы взяли "золото" и "серебро" в "Основной" категории в младшей подгруппе.

В старшей - первое место заняла команда Московской школы программистов (представляет Московскую область). Победители - старшеклассники Андрей Пономарев и Александр Михненко - упорно и долго шли к этой победе. Чтобы попасть на международные соревнования, сначала им пришлось выдержать очень серьезный отбор - успешно выступить на Федеральных учебно тренировочных сборах.

И это еще далеко не все наши победы. В соревнованиях для студентов бронзовая медаль досталась ребятам из Владивостока. В старшей возрастной подгруппе "Творческой" категории - участники из Санкт-Петербурга завоевали "серебро". Они разработали робота, который помогает проводить уроки робототехники.

Всего на суперпрестижных мировых соревнованиях встретились 1133 юных участника из 71 страны.

Медали разыгрывались в четырех категориях: "Основной", "Творческой", "Продвинутой" и в "Футболе роботов". Россию представляли 42 юных робототехника.

"WRO - это праздник. Но со своей спецификой: три дня стресса и непрерывной работы - не каждый сможет выдержать, - говорит директор по довузовскому образованию Университета Иннолис Алексей Хабибуллин. - Ребята показали хороший результат: два золота в сложнейших спортивных категориях. Это заслуга и детей, и тренеров. В этом году во второй день участники решали новые задачи, никак не связанные с домашней заготовкой. Поэтому победа так ценна: ребята решили все сами в стрессовых условиях у всех на глазах. А студенческая команда работала над задачами реальной робототехники и завоевала "бронзу".

Кстати, в прошлом году наша сборная на Всемирной олимпиаде роботов "взяла" две золотые и одну бронзовую медаль в творческой категории. В 2017 году - также завоевала абсолютное первое место в общекомандном зачете - 5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовых медали.

Комментарий

"Опыт участия в соревнованиях международного уровня - это всегда новые возможности для школьников. Сегодня ребята сами программируют беспроводные интеллектуальные системы, а когда подрастут, будут востребованными специалистами. Спрос на профессионалов по робототехнике ежегодно увеличивается. По данным аналитической компании Burning Glass, пару лет назад он вырос на 121% только за один год", - говорит директор и основатель Московской школы программистов Сергей Шедов.