Собянин: В Москве будут производить низкопольные трамваи

В Москве будут производить низкопольные трамваи. Об этом договорились мэр столицы Сергей Собянин и президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев. Соглашение они сегодня подписали в депо имени Баумана, куда недавно пришел трехсотый по счету отечественный трамвай "Витязь-Москва".

По словам градоначальника, в Москве создадут транспортный технопарк, где будут выпускать и ремонтировать трамвайные вагоны, а еще разрабатывать новые модели электротранспорта, в том числе беспилотного. Развернут производство на базе Краснопресненского трамвайного депо на улице Твардовского. За счет этого появится 300 рабочих мест.

Обновление московского трамвайного парка, добавил Собянин, завершено примерно на 70%. Полностью заменить старые трамваи власти города рассчитывают в ближайшие три-четыре года.

- Мы реконструировали большую часть путей, сами трамваи стали привлекательнее, тише и комфортнее, - пояснил мэр. - После модернизации трамвайного парка пассажиропоток вырос на 15%. В прошлом году трамваи перевезли 219 миллионов пассажиров.

Сейчас на улицах столицы можно встретить более 400 современных трамваев.