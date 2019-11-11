Новости

Скворцова назвала самый эффективный способ борьбы с гриппом 13:15
В московском метро пассажир погиб под поездом 13:15
Найдена записка погибшей в Москве женщины 13:14
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве 13:06
В Минздраве назвали самый пьющий регион России 13:00
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины 13:00
В Екатеринбурге обсудят тонкости создания НОЦ 12:59
В Тюмени из подпольного цеха изъяли водку и коньяк на 35 млн рублей 12:55
Союзные парламентарии будут наблюдать за выборами в Беларуси 12:53
Защита доцента СПбГУ попросит отпустить его под домашний арест 12:49
Собянин: В Москве будут производить низкопольные трамваи 12:43
Тела пропавших под Новосибирском охотников обнаружил беспилотник 12:40
Путин возмутился воровством на космодроме Восточный 12:38
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Сургута в Махачкалу 12:32
Путин сделал прививку от гриппа 12:28
В горах Крыма упал парапланерист 12:22
Под Брянском загорелся локомотив поезда Москва - Киев 12:20
В Карелии на автодороге перевернулся бензовоз 12:18
Аэропорт Бельбек примет первых пассажиров в 2021 году 12:13
В Петербурге возобновили поиски останков убитой выпускницы СПбГУ 12:12
Названы лучшие города России для жизни с детьми 12:11
Опрос: 66% россиян говорят "да" онлайн-голосованию на выборах 12:07
В Петербурге после отравлений приостановили работу столовой в "Ленте" 11:59
Головин включен в сборную тура по версии L’Equipe 11:54
В Дагестане произошел пожар в школе 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
11.11.2019 12:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин: В Москве будут производить низкопольные трамваи

Текст: Сергей Жуков

В Москве будут производить низкопольные трамваи. Об этом договорились мэр столицы Сергей Собянин и президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев. Соглашение они сегодня подписали в депо имени Баумана, куда недавно пришел трехсотый по счету отечественный трамвай "Витязь-Москва".

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Интервал движения поездов на МЦК сократится на 20 процентов

По словам градоначальника, в Москве создадут транспортный технопарк, где будут выпускать и ремонтировать трамвайные вагоны, а еще разрабатывать новые модели электротранспорта, в том числе беспилотного. Развернут производство на базе Краснопресненского трамвайного депо на улице Твардовского. За счет этого появится 300 рабочих мест.

Обновление московского трамвайного парка, добавил Собянин, завершено примерно на 70%. Полностью заменить старые трамваи власти города рассчитывают в ближайшие три-четыре года.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В московском метро запустили "Дальневосточный экспресс"

- Мы реконструировали большую часть путей, сами трамваи стали привлекательнее, тише и комфортнее, - пояснил мэр. - После модернизации трамвайного парка пассажиропоток вырос на 15%. В прошлом году трамваи перевезли 219 миллионов пассажиров.

Сейчас на улицах столицы можно встретить более 400 современных трамваев.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин возмутился воровством на космодроме Восточный
Минтруд расширит программу обучения женщин
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь