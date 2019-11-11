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11.11.2019 22:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Три плюс одна

В Подмосковье создана новая особая экономическая зона
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 254(8012)
В Подмосковье появилась еще одна особая экономическая зона. Постановлением правительства РФ статус территории с особым экономическим режимом получил городской округ Кашира.

"Это знаковое и долгожданное событие, - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. - Особые экономические зоны - те точки роста, которые помогают нам поддерживать темпы развития экономики на уровне 3,5-4 процентов в год. Появления еще одной зоны ждали семь новых резидентов. И еще с 18 инвесторами мы ведем переговоры". Власти уже называют и экономический эффект от создания новой зоны - 5,7 миллиарда рублей инвестиций, более 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Фото: Константин Семенец
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев: Наши инвесторы могут рассчитывать на максимальную поддержку

ОЭЗ "Кашира" стала четвертой в области территорией с особым экономическим режимом. В регионе уже действуют три особые экономические зоны в Дубне, Фрязине и Ступине, причем первая заполнена резидентами полностью и даже расширялась, потому что желающие инвестировать не заканчиваются.

И у каждой подмосковной ОЭЗ - своя специализация. К примеру, "Дубна" является технико-внедренческой, то есть значительную часть сил и средств ее резиденты тратят на разработку и апробацию инновационных продуктов в сфере фармацевтики, химии, молекулярной физики. "Ступино Квадрат" занимается промышленно-производственной деятельностью - то есть доводит инновации до широкого потребителя. Эту зону облюбовали пищевые и химические производства. "Исток" по Фрязино создан на базе крупного одноименного предприятия, специализирующегося в сфере СВЧ-электроники и приборостроения, туда идут компании с аналогичными бизнес-проектами.

Экономический эффект новой зоны - 5,7 миллиарда рублей инвестиций, более 1,5 тысячи новых рабочих мест

А спецификой "Каширы" является наличие существенных свободных мощностей электроснабжения - к услугам инвесторов более 150 мегаватт электроэнергии. В таком количестве нуждаются, как правило, высокотехнологичные производства.

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