Сын заказал убийство своей матери

Спасти жизнь пожилой москвичке смогли оперативники уголовного розыска полиции. Правда, для этого им пришлось разыграть перед заказчиком убийства целый спектакль с применением бутафорской крови и демонстрацией фотографий "трупа".

Жизнь женщине сохранить удалось, вот только как она будет теперь жить, узнав, что ее убийство заказал родной сын, непонятно.

Предварительно установлено, рассказали в пресс-центре МВД России, что злоумышленник спланировал преступление с целью завладения квартирой матери. "Он предложил совершить противоправное деяние своему знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Пообещал за убийство вознаграждение в 200 тысяч рублей и автомобиль", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К счастью, об этих планах стало известно оперативникам. В Следственном комитете России рассказали, что бывший сокамерник решил не исполнять поручение заказчика, а рассказать о нем полиции.

По словам Ирины Волк, все дальнейшие события развивались под чутким контролем сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллег - оперативников из столичного УВД по Южному округу.

"Убийство" состоялось 1 ноября текущего года и было инсценировано так, что даже соседи подумали самое плохое. Якобы погибшую женщину увез прибывший на место происшествия наряд "скорой помощи". Заказчику убийства, естественно, доложили об этом, как и переслали фотографии "трупа".

При обыске изъят пистолет с глушителем, переделанный из газового пистолета "ИЖ 78-8" в боевой

После этого преступление можно было считать завершенным, и к приготовившемуся вступать в наследство и оформлять квартиру сыну нагрянули полицейские.

"Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на улице Загорьевской в Москве. По материалам полиции следователями ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 "покушение на преступление" и частью 2 статьи 105 УК РФ "убийство", - пояснили в пресс-центре МВД.

Отмечается, что при обыске по месту жительства фигуранта был изъят пистолет с глушителем, переделанный самодельным способом из стандартного газового пистолета "ИЖ 78-8" в боевой. Согласно заключению экспертизы, пистолет признан ручным нарезным короткоствольным огнестрельным оружием. Также обнаружены 12 патронов калибра 5,45 мм.

По данному факту следователи СК России возбудили в отношении задержанного еще одно уголовное дело - на этот раз по статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Только по этому составу задержанному грозит до 4 лет лишения свободы. А за несостоявшееся убийство и вовсе до 20 лет колонии. Не стоит забывать, что фигурант уже отсидел, а это значит рецидив. Так что закроют его явно надолго. Кстати, за решетку мужчину уже отправили - пока на период расследования. По решению суда задержанный отправлен в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.