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11.11.2019 09:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Курской области трое детей погибли при пожаре

Текст: Антон Валагин

Жертвами пожара в поселке Пристень в Курской области стали трое детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Трое детей пострадали при пожаре в Петропавловске-Камчатском

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 6.38. На место происшествия были направлены два пожарных расчета, в 6.52 пожар был ликвидирован. Квартира, в которой жила семья с четырьмя детьми, выгорела на площади 35 квадратных метров, сообщили в МЧС.

Родители успели покинуть помещение, эвакуировав одного из детей. Трое других, 2014, 2016 и 2017 годов рождения, погибли.

На месте пожара работают пожарные дознаватели, сотрудники правоохранительных органов. Причины ЧП выясняются.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область
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