В Курской области трое детей погибли при пожаре

Жертвами пожара в поселке Пристень в Курской области стали трое детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 6.38. На место происшествия были направлены два пожарных расчета, в 6.52 пожар был ликвидирован. Квартира, в которой жила семья с четырьмя детьми, выгорела на площади 35 квадратных метров, сообщили в МЧС.

Родители успели покинуть помещение, эвакуировав одного из детей. Трое других, 2014, 2016 и 2017 годов рождения, погибли.

На месте пожара работают пожарные дознаватели, сотрудники правоохранительных органов. Причины ЧП выясняются.