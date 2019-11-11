У поезда Москва - Белгород на ходу оторвались вагоны

Для выяснения причин ЧП с фирменным поездом № 743 Москва-Белгород, у которого на ходу отцепились несколько вагонов, создана специальная комиссия, сообщили в управлении Юго-Восточной железной дороги.

Авария произошла поздно вечером в воскресенье на перегоне Беленихино-Сажное в Белгородской области. Автоматика сообщила локомотивной бригаде об отцепке вагонов, и поезд был остановлен. "Потерянным" пассажирам пришлось догонять состав по шпалам. В ЮВЖД инцидент назвали "вынужденной остановкой по техническим причинам". Задержка составила 1 час 57 минут, в 0.26 понедельника состав продолжил движение.

- Отцепление вагонов на ходу - большая редкость. Работает комиссия, устанавливает, в чем причина. Люди доставлены по месту назначения в Белгород. Правда, с опозданием, но извинения принесены, - рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы ЮВЖД Роман Поляков.