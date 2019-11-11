Угрожавшие судье Мосгорсуда пользователи Сети задержаны

Двое мужчин - ранее судимый Алексей Вересов, 1973 г.р., и Сергей Половец, 1978 г.р., - задержаны по подозрению в преступлении в отношении судьи Мосгорсуда. Как сообщается на сайте СКР, злоумышленники в интернете публично призывали к осуществлению экстремистской деятельности, а также угрожали служителю Фемиды убийством и причинением вреда здоровью.

- Указанные лица задержаны, в ближайшее время планируется предъявить им обвинение, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, - сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она добавила, что "давление на судей непозволительно", поскольку судьи исполняют свой долг в рамках закона.

В СКР пообещали объективно рассмотреть это дело.