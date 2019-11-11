В ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали 4 человека

Дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса произошло в центре Москвы. По предварительной информации, травмы получили четыре человека.

По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, авария, в которой участвовали легковой автомобиль и автобус, произошла на пересечении Лесного переулка и Бутырского вала, 7. Причины столкновения устанавливаются.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах города, госпитализированы с различными травмами четыре человека. Это трое пассажиров автобуса и водитель легковушки.