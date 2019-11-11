В подмосковных Химках сотрудники полиции по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки задержали 29-летнего гражданина Австрии. "Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 131 УК РФ "Изнасилование", - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, 6 ноября 2019 года задержанный, находясь в одной из квартир в Химках, совершил изнасилование 14-летней девочки.

Отмечается, что в настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения. Почти точно это будет содержание в СИЗО.

Задержанному грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Впрочем, гражданство у задержанного хоть и австрийское, зовут его Иван. Оказалось, что родом он из России, но в маленьком возрасте родители перевезли его в Европу. Став взрослым, парень не особо прижился в Австрии и стал частенько приезжать в Россию. Даже оформил здесь временную регистрацию, но работы не имел.

С жертвой, как установлено, он познакомился в социальных сетях. После недолгой переписки девочка согласилась встретиться с мужчиной. Знал ли он о ее возрасте, предстоит выяснить. Впрочем, к пострадавшей тоже могут возникнуть вопросы. По некоторым данным, это уже третье заявление об изнасиловании девочки за последнее время. Возможно, с моральными устоями у воспитанницы детдома не все в порядке.