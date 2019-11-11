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11.11.2019 22:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дружина "Витязей"

В столице развернут производство трамваев
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 254(8012)
Низкопольные трамваи, которые так полюбились москвичам, будут производить в столице. Об этом договорились Сергей Собянин и президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев.

По словам градоначальника, в столице создадут транспортный технопарк, где будут выпускать и ремонтировать трамвайные вагоны, а также разрабатывать новые модели электротранспорта, в том числе беспилотного. Развернут производство на базе Краснопресненского трамвайного депо на улице Твардовского. Там появится 300 новых рабочих мест.

Фото: Пресс-служба "Горэлектротранса"
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Обновление московского трамвайного парка, добавил Собянин, завершено примерно на 70%. Полностью заменить старые трамваи власти города рассчитывают в ближайшие три-четыре года. "Мы реконструировали большую часть путей, сами трамваи стали привлекательнее, тише и комфортнее, - пояснил мэр. - После модернизации трамвайного парка пассажиропоток вырос на 15%. В прошлом году трамваи перевезли 219 миллионов пассажиров".

Сейчас на улицах столицы можно встретить более 400 современных трамваев, 300 из них - "Витязь-Москва". Ходят они по пятнадцати маршрутам. От предшественников трехсекционные низкопольные трамваи отличаются плавным ходом и большей вместимостью - способны вместить до 260 человек. Оборудованы датчиками ГЛОНАСС, видеокамерами, USB-разъемами для зарядки гаджетов, бесплатным Wi-Fi и климат-контролем. По словам конструкторов, срок эксплуатации "Витязей" по контракту жизненного цикла - 30 лет. Это вдвое больше, чем у старых моделей.

Обновление московского трамвайного парка завершится в ближайшие три года

До конца года, как ожидается, "Мосгортранс" объявит аукцион на закупку еще 240 вагонов нового поколения. Они придут в Москву до 2022 года. Трамваи доработали с учетом мнения пассажиров. Например, оборудовали десять дополнительных мест для сидения. Установили теплые двери и в холода дверные проемы будут обогреваться. Обновленные модели "Витязей" избавили от всех острых углов. А снаружи появилась видеопанель, которая сообщает о маршруте следования.

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