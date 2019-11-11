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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми

Текст: Сергей Бабкин

На северо-востоке Москвы женщина упала из окна с двумя детьми, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

Фото: twitter.com/ DEADLINE
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Трагедия произошла в доме №6 на улице Чичерина, недалеко от метро "Бабушкинская", уточняет ТАСС со ссылкой на собственные источники. Недалеко от девятиэтажки сегодня утром были обнаружены тела женщины и ребенка. Еще один несовершеннолетний лежал рядом: он получил тяжелые травмы, за его жизнь борются врачи.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Им предстоит выяснить все детали ЧП. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ - "Убийство".

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