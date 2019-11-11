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В Нововоронеже завершился чемпионат по баскетболу "Оранжевый атом"

8 ноября 2019 года в манеже нововоронежского многофункционального спортивного комплекса "Старт" прошли финальные матчи Чемпионата Концерна "Росэнергоатом" по баскетболу 5х5 "Планета баскетбола - Оранжевый атом".
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Организаторами стали Концерн "Росэнергоатом", центр спортивной подготовки "Динамо-Росатом" и Нововоронежская АЭС.

Чемпионат состоял из двух этапов: первый - отборочный - прошел в атомных городах по всей России. Победители отборочных игр приехали в Нововоронеж на финальные матчи.

В финале приняли участие мужские сборные от семи АЭС России, Нововоронежатомэнергоремонта и Центрального аппарата Концерна "Росэнергоатом". Возраст спортсменов от 25 до 40 лет.

На торжественной церемонии закрытия присутствовали почетные гости: заместитель председателя Правительства Воронежской области Сергей Честикин, директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров, заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов, заместитель главы администрации городского округа город Нововоронеж Светлана Тулинова.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Оранжевый атом" шагает не только по планете баскетбола, но и по планете спорта. Мы постоянно обсуждаем развитие новых видов и новых форм, которые можно использовать на площадках атомных городов. Чемпионат Концерна "Росэнергоатом" по баскетболу 5х5 - это праздник здорового образа жизни, радость, веселье. Борьба была честной, бескомпромиссной и победил, конечно же, сильнейший", - сказал в приветственном слове директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

"Госкорпорация "Росатом" и Концерн "Росэнергоатом" делают все возможное, чтобы проводить подобные соревнования на самом высоком уровне. Те ребята, которые выходят сюда играть - это гордость нашей страны. Люди, дающие электроэнергию. Их досуг очень важен для нас", - отметил генеральный директор Центра спортивной подготовки "Динамо-Росатом" Сергей Фомин.

Специальным гостем Чемпионата стал руководитель департамента профессионального баскетбола Российской Федерации Баскетбола, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер чемпионата мира по баскетболу, чемпион Европы, четырехкратный чемпион России Никита Моргунов.

Во время финальных матчей в интернете все желающие смотрели профессиональную прямую трансляцию, которая велась с пяти камер. За время эфира количество просмотров превысило 40 тысяч. Матчи сопровождал комментатор крупнейших международных и всероссийских соревнований по баскетболу, комментатор Единой Лиги ВТБ Артем Салтыков. Голосом атомных баталий на площадке был Павел Верешкин. Он же проводил большое количество конкурсов и разыгрывал призы среди зрителей и болельщиков.

Во время тайм-аутов и в перерывах между матчами гостей и участников радовала известная в регионе группа поддержки профессионального баскетбольного клуба "Динамо-Курск".

Фото: Нововоронежская АЭС
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На Чемпионате присутствовала делегация Народной Республики Бангладеш. В настоящее время более сотни специалистов проходят обучение в Учебно-тренировочном пункте Нововоронежской АЭС, чтобы в дальнейшем работать на строящейся АЭС Руппур. На церемонии открытия их торжественно приняли в ряды Атомщиков и в "Команду здорового образа жизни". Уже во время этого Чемпионата представители Народной Республики создали свою баскетбольную сборную и поборются за лидерство на следующих соревнованиях.

Чемпионат "Планета баскетбола - Оранжевый атом" проходил в Манеже нововоронежского многофункционального спортивного комплекса "Старт", где уложено профессиональное покрытие и установлено лучшее оборудование. На нововоронежской площадке можно проводить соревнования международного уровня.

На церемонии награждения были названы имена самых ценных игроков каждой команды и, конечно, победители и призеры.

Тройка лидеров выглядит так:

3-е место - Белоярская АЭС;

2-е место - Курская АЭС;

1-е место - Ленинградская АЭС.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969 г., третий - в 1971 г., четвертый - в 1972 г., пятый - в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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