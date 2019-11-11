В Подмосковье продолжается грибной сезон

Любители тихой охоты могут пока не прятать корзинки на зиму. В подмосковных лесах еще есть грибы, утверждает председатель союза грибников России Михаил Вишневский.

Можно найти вешенки, фиолетовые рядовки, дымчатые говорушки, а если повезет - то даже белые грибы и опята, рассказал Вишневский агентству городских новостей "Москва".

По словам главного грибника страны, грибы будут расти до тех пор, пока температура не начнет стабильно опускаться ниже минус пяти градусов.