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11.11.2019 15:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Подмосковье продолжается грибной сезон

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Любители тихой охоты могут пока не прятать корзинки на зиму. В подмосковных лесах еще есть грибы, утверждает председатель союза грибников России Михаил Вишневский.

Фото: EduardSV/iStock
Как правильно собирать и выбирать грибы

Можно найти вешенки, фиолетовые рядовки, дымчатые говорушки, а если повезет - то даже белые грибы и опята, рассказал Вишневский агентству городских новостей "Москва".

По словам главного грибника страны, грибы будут расти до тех пор, пока температура не начнет стабильно опускаться ниже минус пяти градусов.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Все о грибах
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