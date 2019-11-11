В России прошел третий турнир под эгидой UFC

В Москве состоялся третий российский турнир по смешанным единоборствам (ММА) под эгидой ведущей мировой организации в этом виде спорта UFC (Ultimate Fight Championship - Абсолютный бойцовский чемпионат. - Прим. "РГ"). В главных боях вечера победителями стали россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов.

Все-таки чемпион мира Хабиб Нурмагомедов, его вечный антипод Конор Макгрегор и другие бойцы смешанного стиля, выступающие в UFC, сделали свое дело. Каждый турнир под эгидой этого промоушена в России превращается в мегасобытие. Дебютный турнир в сентябре прошлого года собрал в "Олимпийском" 22 тысячи зрителей, что внушительный показатель даже по общемировым меркам. Затем UFC пошумел в Санкт-Петербурге, устроив аншлаг в 7-тысячном "Юбилейном". Третий турнир, проходивший на хоккейной "Арене ЦСКА", в этом ряду исключением не стал даже несмотря на то, что организаторам не удалось привезти в Россию иностранных суперзвезд. "Было продано 11 305 билетов, мы очень довольны", - бойко отрапортовал журналистам уже поздно ночью вице-президент UFC Дэвид Шоу.

Ледовая арена на Автозаводской уже не в первый раз принимает бойцовские мероприятия и под субботний турнир перестроилась с легкостью. Пространство, где находился лед, было отдано под партер, в центре которого была помещена восьмиугольная клетка, или как ее называют в MMA, октагон. Те, кто ни разу здесь не был, могли и не догадаться о первоначальном хоккейном предназначении арены. Впрочем, один атрибут остался неизменным. Как и на любых ажиотажных мероприятиях, у касс дежурили перекупщики. На центральные сектора предлагали билеты за пять тысяч рублей: мол, дешевле, чем в кассе. Недоверчивые клиенты от сделки отказывались.

У Забита Магомедшарипова уже шесть побед подряд в UFC. Поэтому, когда он завел речь о титульном бое, никто не удивился

Впрочем, большинство пришедших билетами обзавелось заранее. В основном это были уроженцы Дагестана, что неудивительно, учитывая происхождение того же Нурмагомедова, да и многих бойцов, заявленных в "кард" вечера. А как известно, с азами единоборств дагестанцы знакомятся с рождения. Поэтому публика в этот вечер была более чем компетентная. Подсказ с трибун во время боев не прекращался ни на минуту: "Не суетись!", "Скрести руки", "Атакуй сериями". Болельщики даже время отсчитывали не хуже специально обученных людей. "Тридцать секунд осталось! Двадцать!" - неслось из глубин зала.

Увы, поддержка своих помогала далеко не всем российским бойцам. Едва ли не главным разочарованием вечера стало выступление двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Абубакара. Того самого, который участвовал в легендарной потасовке в Лас-Вегасе сразу после победы Хабиба над Конором Макгрегором. Абубакара тогда даже дисквалифицировали на год, однако по ходатайству брата этот срок удалось сократить.

В Москве Абубакар дебютировал в UFC. В октагон он вышел в сопровождении именитых секундантов - Хабиба Нурмагомедова и его отца Абдулманапа. Но, видимо, груз ответственности оказался для бойца слишком тяжелым. Не прошло и трех минут, как россиянин на глазах у семьи попал под удушающий прием соперника, малоизвестного Давида Завады, и попросил прекратить бой. А Завада по итогам турнира еще получил денежный бонус за одно из лучших выступлений вечера.

С давлением не справились в этот вечер многие наши соотечественники. Да что там говорить, если даже опытнейший Александр Волков, седьмой номер в рейтинге UFC среди тяжеловесов (до 120 кг), не смог абстрагироваться от этого напряжения.

- Атмосфера в раздевалке была не самая веселая, - признался на пресс-конференции Волков. - Напряжение от поединка к поединку росло. Думаю, что это проблема ответственности. Даже я, опытный боец, это давление ощущал. Причем задолго до поединка, за две недели, мысль уже не уходила из головы.

Хотя соперник у Александра был не бог весть какой. Вместо топового бразильца Джуниора Дос Сантоса, снявшегося по состоянию здоровья, в Россию приехал непредсказуемый Грэг Харди, бывший американский футболист, который начал карьеру в ММА всего пару лет назад. Зрители ждали боя "в одну калитку", но Волков предпочел провести поединок по-другому.

- Я пропустил год, и мне важно было вернуться в UFC c победой любой ценой. Поэтому я принял решение драться аккуратно. Сейчас эмоционально, наверное, жалею, что получилось так. За эти три раунда почти не устал. Концовка могла быть и ярче. Обещаю, в следующий раз будет лучше.

Смешанное впечатление оставил и главный бой вечера, в котором Забит Магомедшарипов победил еще одного представителя США Келвина Кэттера. От россиянина, являющегося пятым номером рейтинга UFC в полулегком вече (до 66 кг), тоже ждали яркой рубки. В конце концов именно за бескомпромиссный стиль ведения боя Забит приобрел исключительную популярность в MMA. В итоге Магомедшарипов в первых двух раундах контролировал происходящее, а в третьем еле дотерпел до финального гонга.

Оказалось, боец не успел восстановиться после инфекции, подхваченной во время подготовки к бою, ну и ответственности за результат никто с него не снимал. "Мне проще драться в Америке. Словно на тренировку съездил и вернулся домой", - признался малоразговорчивый Забит.

Так или иначе, заглавный бой турнира был признан и самым лучшим в этот вечер. А у Магомедшарипова в UFC уже шесть побед подряд. И когда на пресс-конференции Забит завел речь о титульном бое, никто не удивился.

Возможно, зрители, пришедшие на Автозаводскую в этот вечер, ждали от бойцов несколько большего, зато в UFC мероприятием остались полностью удовлетворены. И снижать темпы продвижения в России не собираются.

Дэвид Шоу уже пообещал, что в следующем году промоушен собирается провести в нашей стране еще два мероприятия, причем одно из них в регионах. Не стал вице-президент UFC сбрасывать со счетов и вероятность турнира с участием Хабиба Нурмагомедова.

"Соответствующая концепция жизнеспособна, - подтвердил Шоу. - Даже несмотря на разницу во времени с Соединенными Штатами".