Журналист Шварев заочно арестован по делу о вымогательстве

Журналист информационного агентства "Росбалт" Александр Шварев заочно арестован по решению Тверского суда Москвы. Его обвиняют в вымогательстве у казахстанского предпринимателя Кенеса Ракишева 50 тысяч долларов и клевете на российского бизнесмена Алишера Усманова.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Швареву меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", - приводит ТАСС постановление судьи Елены Булгаковой.

О заочном аресте Шварева суд попросило следствие, поскольку "он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления с предельным наказанием в виде 15 лет колонии". В то же время адвокат журналиста Игорь Бушманов заявил о недостоверности представленных следствием данных и необоснованности заочного ареста.

Сам Шварев в настоящее время находится в столице Латвии Риге на лечении. Сейчас он объявлен в международный розыск.