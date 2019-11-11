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11.11.2019 09:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экологи заинтересовались судьбой моржей из "китовой тюрьмы"

Текст: Дина Непомнящая
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты коалиции "Свободу косаткам и белухам" решили заняться судьбой моржей, которые содержатся в приморской бухте Средней. Об этом сообщил РИА Новости руководитель организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Фото: Глеб Ильинский/Приморская газета
В Приморье выпустили из "китовой тюрьмы" всех белух и косаток

Напомним, в марте этого года стало известно, что в так называемой "китовой тюрьме", где на тот момент находились 87 белух и 10 косаток, держат также шесть моржат. Эту информацию подтвердил тренер морских млекопитающих Андрей Насонов. Показать животных он отказался пояснив, что те находятся на карантине. Позже специалист по уходу за морскими млекопитающими Центра передержки и адаптации морских животных Роман Романов отметил, что щенки моржа были выловлены и помещены в центр в прошлом году. Они находятся там на законных основаниях. Их проверяли представители природоохранной прокуратуры и ФСБ, и не обнаружили нарушений.

Теперь моржами планируют заняться экологи. Как отметил Дмитрий Лисицын, после выпуска белух появилась возможность для этого.

"Будем выяснять их дальнейшую судьбу. Доступа туда нет, надеемся, что там все еще шесть особей", - добавила глава центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лора Белоиван.

Справка "РГ"

В бухте Средняя в Приморском крае с лета 2018 года содержались 90 белух и 11 косаток, выловленных для продажи в Китай. Позже три белухи и одна косатка пропали. Законность отлова и условия содержания морских млекопитающих вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

В июне начался поэтапный выпуск косаток и белух. 10 ноября была выпущена последняя партия животных.

Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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