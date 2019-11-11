На камчатском вулкане Ключевской началось мощное извержение

Выбросы раскаленного материала начались на расположенном в 30 километрах от камчатского поселка Ключи вулкане Ключевском, где в течение последних трех лет не фиксировали крупных извержений.

Как сообщили "Интерфаксу" в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, в последние месяцы активность вулкана возросла. Регулярно происходили одиночные пепловые выбросы. А сейчас начала выходить свежая лава. Над кромкой вулкана она пока не поднимается, но заметна по свечению над кратером.

"В ночь на 11 ноября свечение перешло в оптический диапазон", - пояснил агентству начальник Ключевской вулканостанции ИВиС Юрий Демянчук.

Справка "РГ"



Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.