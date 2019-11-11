Трое детей пострадали при пожаре в Петропавловске-Камчатском

В ночь на понедельник в жилом доме на улице Савченко Петропавловска-Камчатского произошел пожар. В результате происшествия пострадали трое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

В доме живет многодетная семья. К моменту приезда пожарных люди самостоятельно эвакуировались из горящего здания и отправились к соседям. Но трое детей успели надышаться угарным газом. Ребенок 2016 года рождения также получил ожоги. Его срочно госпитализировали. Детей 2002 и 2018 годов рождения также оставили под наблюдением медиков с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения легкой степени тяжести.

Пожар на площади три квадратных метра тушили 17 человек, используя пять единиц техники.