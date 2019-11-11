В Якутии поймали заблудившегося фламинго

Жители Нюрбинского района Якутии, заготавливая лед на озере, обнаружили живого фламинго.

Необычную южную птицу, по каким-то причинам залетевшую в Якутию, поймали на заснеженном льду озера Былах пастухи. Они забрали находку к себе в избушку и сообщили о ней специалистам. В Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства подтвердили, что это действительно фламинго.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя природоохранного ведомства, в ближайшее время в село, где приютили птицу, должны выехать специалисты Нюрбинского комитета государственного экологического надзора.

В министерстве добавили, что судьбу найденыша могут решить в республиканском управлении Росприроднадзора. Готовность взять на содержание фламинго изъявили в зоопарке "Орто-Дойду", расположенном в 60 километрах от Якутска.