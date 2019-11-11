Новости

Сделано в СССР: единственный в своем роде спортивный 3ИЛ-112C 10:50
В Комсомольске мужчину будут судить за хищение золота на 2,5 млн рублей 10:39
После обкатки в Челябинске инновационный трамвай вернули изготовителю 10:35
Массу военно-транспортного Ил-112 снизили на тонну 10:27
В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми 10:21
Почти 1800 деревьев высадят в этом году около станций метро и МЦД 10:13
В Перми суд отправил в психбольницу мать, заморившую ребенка голодом 10:07
На крымские поезда продано более 12 тысяч билетов 10:00
Опровергнуто одно из главных свойств комнатных растений 09:48
Ученые из Новосибирска предложили перерабатывать мусор в топливо 09:46
СМИ: Защита историка, обвиняемого в убийстве, намерена смягчить статью 09:41
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту "человеческое тело" 09:39
В Курской области трое детей погибли при пожаре 09:33
В каких регионах России семье проще всего снять двухкомнатную квартиру 09:30
Самолет южнокорейской Asiana совершил экстренную посадку в Маниле 09:30
В Сеть попали фото салона корейского конкурента BMW X5 09:30
В Германии оценили ущерб от антироссийских санкций 09:27
Экологи заинтересовались судьбой моржей в приморской "китовой тюрьме" 09:27
Депутат бундестага заявил о российском статусе Крыма 09:22
На месте боя у озера Хасан в Приморье нашли человеческие останки 09:14
Рейс из Томска во Вьетнам задержали на 10 часов 09:12
Моряки раскрыли подробности спасения дайвера в Приморье 08:58
Трамп обсудит с Эрдоганом российские С-400 в Турции 08:30
Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен 08:10
В ЕАО ограничили движение по трассе "Амур" из-за снега 08:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
11.11.2019 10:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Комсомольске мужчину будут судить за хищение золота на 2,5 млн рублей

Текст: Юлия Гарднер (Хабаровск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре направила в суд уголовное дело о похищении одного килограмма самородного золота.

Фото: iStock
Житель Колымы получил срок за хранение золота на два млн рублей

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, обвиняемый - бывший работник золотодобывающей артели. По версии следствия, в 2018 году он, работая машинистом промывочной драги, извлек из нее золотосодержащий грунт. После этого намыл килограмм россыпи на сумму свыше 2,5 миллиона рублей. Драгметалл на некоторое время спрятал на территории артели, а затем перевез часть похищенного в соседний населенный пункт для продажи.

Помешали сделке сотрудники регионального УФСБ. Задержанный ими мужчина позднее указал, где спрятана оставшаяся часть золота. Свою вину он полностью признал.

Своими действиями обвиняемый совершил сразу два преступления - кражу, а также незаконное хранение и перевозку драгоценного металла.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Защита историка, обвиняемого в убийстве, намерена смягчить статью
Российские военные выполнят наблюдательный полет над Грецией
Депутат бундестага заявил о российском статусе Крыма
The National Interest рассказал о "худшем кошмаре" для России и Китая
СМИ: В 2020 году подорожает сотовая связь