В Комсомольске мужчину будут судить за хищение золота на 2,5 млн рублей

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре направила в суд уголовное дело о похищении одного килограмма самородного золота.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, обвиняемый - бывший работник золотодобывающей артели. По версии следствия, в 2018 году он, работая машинистом промывочной драги, извлек из нее золотосодержащий грунт. После этого намыл килограмм россыпи на сумму свыше 2,5 миллиона рублей. Драгметалл на некоторое время спрятал на территории артели, а затем перевез часть похищенного в соседний населенный пункт для продажи.

Помешали сделке сотрудники регионального УФСБ. Задержанный ими мужчина позднее указал, где спрятана оставшаяся часть золота. Свою вину он полностью признал.

Своими действиями обвиняемый совершил сразу два преступления - кражу, а также незаконное хранение и перевозку драгоценного металла.