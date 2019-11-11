Самарская область наладила торгово-экономические связи с сотней стран

В Самаре состоялось выездное заседание сразу двух комитетов Совета Федерации - по международным делам и экономической политике, причем в новом формате: в повестке впервые были вопросы, посвященные конкретному региону - Самарской области.

В Самаре состоялось выездное заседание сразу двух комитетов Совета Федерации - по международным делам и экономической политике, причем в новом формате: в повестке впервые были вопросы, посвященные конкретному региону - Самарской области. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

В работе комитетов принял участие глава региона Дмитрий Азаров, члены правительства, представители крупнейших муниципалитетов, ведущих предприятий и общественных организаций. Вместе с представителями Совета Федерации они обсудили экономическое развитие региона, итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и международные связи региона. Участники заседаний комитетов проанализировали проблемы и ограничения, которые препятствуют наиболее динамичному развитию внешних торгово-экономических связей Самарской области, чтобы впоследствии принять меры по их устранению.

- Самарская область входит в десятку регионов РФ с самым высоким объемом ВРП, который составляет около двух процентов суммарного ВРП по всем субъектам страны. А, значит, наш вклад в общее дело должен быть еще более заметным, чем у многих других. Мы здесь чувствуем свою ответственность, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, Самарская область занимает одно из ведущих мест среди российских регионов по объемам внешней торговли и имеет стабильные торгово-экономические отношения более чем с сотней стран мира. Основные торговые партнеры: КНР, Украина, США, Казахстан, Германия, Турция.

Основные экспортируемые товары - машины, оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности. Основной объем иностранных инвестиций поступает в отрасли топливной промышленности, обрабатывающие производства, строительство, машиностроение и металлургическое производство. Непосредственно с инвесторами в Самарской области в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций.

Международные отношения Самарской области характеризуются нарастающей динамикой. Торговый оборот растет. Объем товаров, оформленных в самарской таможне, за 2018 год увеличился по сравнению с предыдущим годом на пять процентов и составил 7,5 миллиарда долларов. При этом экспорт вырос на 18,5 процента и составил 5,45 миллиарда. Более 35 процентов экспорта в прошлом году пришлось на продукцию химической промышленности Самарской области. Свой вклад здесь внесло автомобилестроение, в частности, "АВТОВАЗ". Металлы и изделия из них - еще один востребованный экспортный товар.

В силу своего уникального географического положения Самарская область обладает очень высоким транзитным потенциалом. Дальнейшему укреплению международных отношений будет способствовать транспортный коридор "Европа - Западный Китай", в который войдет Самарская область после строительством нового моста через Волгу. Недавно по этому проекту было подписано концессионное соглашение с объемом инвестиций в размере 120 миллиардов рублей.

Подводя итоги заседания, председателя комитета по международным делам СовФеда Константин Косачев подчеркнул:

- Мы проводим наше совместное выездное заседание двух профильных комитетов здесь, в Самарской области, совершенно не случайно. Самарская область - один из самых мощных регионов в экономическом отношении входит в десятку со своими амбициями и в сфере международного экономического сотрудничества с очень мощными экспортными проектами, уникальным опытом, который, конечно же, подлежит изучению и тиражированию.

После заседания комитетов Совфеда представители комитетов посетили в Тольятти "АВТОВАЗ", технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" и Особую экономическую зону.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Пользуясь тем, что в регионе проходит совместное заседание сразу двух комитетов Совета Федерации, мы показали сенаторам ключевые точки роста Самарской области - Особую экономическую зону и технопарк "Жигулевская долина", а также лучшие инфраструктурные проекты, которые у нас реализуются. Чтобы сенаторы могли убедиться, что федеральная поддержка, которая приходит в регион, над привлечением которой мы активно работаем, используется с толком и пользой. Нам было приятно услышать хорошие слова оценки той работы, которая проводится по нашим ключевым проектам. Безусловно, мы понимаем, что очень многое еще впереди. Был обозначен целый ряд болевых проблем, которые не позволяют более эффективно работать над нацпроектами в будущем. Поэтому по итогам визита будет сформирован протокол совместного заседания комитетов, который будет направлен в том числе в правительство РФ. И мы уже договорились вместе о законодательных инициативах, над которыми дальше будем работать.