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Проект: В регионах

В Чувашии озвучили результаты проекта мобильного скрининга для женщин

Текст: Сергей Кирсанов
Более 1700 женщин с начала этого года прошли процедуру скрининга молочных желез в рамках проекта "Маммологический онкопатруль" в Чувашии.
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии

Как сообщили в минздраве республики, два мобильных рентгенологических комплекса с цифровыми маммографами продолжают курсировать по районам и городам Чувашии.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В октябре передвижная станция совершила 13 выездов в удаленные районы республики и медицинские организации, где отсутствует стационарное оборудование. Обследование таким образом прошли 308 человек.

Процедура проводится бесплатно всем женщинам старше 39 лет один раз в два года. Предварительная запись подлежащих обследованию пациенток проводится фельдшерами ФАП, врачами общей (семейной) практики и специалистами участковой службы.

Напомним, проект "Маммологический онкопатруль" направлен на раннюю диагностику онкологических заболеваний и реализуется в Чувашии рамках национального проекта "Здравоохранение" пятый год.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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В минздраве региона добавили, что мероприятия по достижению поставленной задачи Мероприятия на ближайшие шесть лет прописаны в региональном проекте "Борьба с онкологическими заболеваниями" и активно реализуются республиканским онкодиспансером.

С 11 по 14 ноября передвижной маммограф будет работать в Козловской ЦРБ, до конца месяца он также посетит Аликовской и Марпосадский районы.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии
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