В Чувашии озвучили результаты проекта мобильного скрининга для женщин

Как сообщили в минздраве республики, два мобильных рентгенологических комплекса с цифровыми маммографами продолжают курсировать по районам и городам Чувашии.
В октябре передвижная станция совершила 13 выездов в удаленные районы республики и медицинские организации, где отсутствует стационарное оборудование. Обследование таким образом прошли 308 человек.
Процедура проводится бесплатно всем женщинам старше 39 лет один раз в два года. Предварительная запись подлежащих обследованию пациенток проводится фельдшерами ФАП, врачами общей (семейной) практики и специалистами участковой службы.
Напомним, проект "Маммологический онкопатруль" направлен на раннюю диагностику онкологических заболеваний и реализуется в Чувашии рамках национального проекта "Здравоохранение" пятый год.
В минздраве региона добавили, что мероприятия по достижению поставленной задачи Мероприятия на ближайшие шесть лет прописаны в региональном проекте "Борьба с онкологическими заболеваниями" и активно реализуются республиканским онкодиспансером.
С 11 по 14 ноября передвижной маммограф будет работать в Козловской ЦРБ, до конца месяца он также посетит Аликовской и Марпосадский районы.