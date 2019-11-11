В Чувашии за 5 лет планируют вдвое снизить уровень бедности

В Чувашии примут индивидуальную программу социально-экономического развития до 2024 года, которая предполагает двукратное снижение уровня бедности в республике.

Ход ее разработки глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил на еженедельной планерке с членами правительства региона, руководителями территориальных федеральных органов власти и ряда муниципалитетов.

Помимо снижения уровня бедности реализация программы подразумевает также, что инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения увеличатся в два раза, среднедушевые денежные доходы населения повысятся в полтора раза, снизится уровень безработицы.

Михаил Игнатьев проинформировал, что 8 ноября доработанный проект программы рассмотрен на итоговом совещании у главы минпромторга России Дениса Мантурова.

- По согласованию проекта программы мы вышли на финишную прямую, - подчеркнул глава республики.

По словам министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Павла Иванова, проект программы состоит из трех разделов: концепции, перечней основных и дополнительных мероприятий. По основным мероприятиям предусмотрено 52 пункта, в дополнительных - 19 укрупненных направлений.

На основные мероприятия планируется выделить из федерального бюджета 10 миллиардов рублей, они будут направлены на создание индустриальных и агропромышленных парков, поддержку приоритетных инвестиционных проектов, переселение граждан из аварийного жилья, строительство автодороги в обход города Ядрина с выходом на автодорогу "Сура", субсидирование ипотечных кредитов гражданам и строительство дополнительного лечебного корпуса Республиканской клинической больницы.

Кроме того, в рамках программы будут реализованы мероприятия нефинансового характера: создание ТОСЭР "Новочебоксарск", расширение видов деятельности для ТОСЭР "Канаш", создание особой экономической зоны, реализация инвестиционных проектов в рамках механизма СПИК 2.0, содействие по повышению загрузки промышленных предприятий Чувашии в интересах гособоронзаказа и заказов крупнейших госкорпораций. Также планируется разработать стимулирующие меры для перевода личных подсобных хозяйств в крестьянско-фермерские хозяйства за счет предоставления грантов, осуществить поддержку промышленных предприятий республики в рамках совместных займов Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашии с Российским фондом технологического развития.

Программа также содержит перечень дополнительных мероприятий с ресурсной потребностью в 2020-2024 годах 37,3 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 36,2 миллиарда рублей.

Основными направлениями использования этих средств в рамках госпрограмм являются инвестиционные проекты в сфере АПК, развитие комплекса услуг, сервисов для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также строительство объектов транспортной, коммунальной, инженерной инфраструктуры, капремонт мостов, ускоренная замена лифтов в жилфонде, оказание социальной помощи, строительство и реконструкция объектов социальной сферы.