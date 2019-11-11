В Оренбуржье при пожаре погибли пять человек

В Оренбургской области расследуют пожар, который унес жизни пяти человек.

Как сообщает Следственный комитет по региону, трагедия произошла в ночь на понедельник в одной из квартир жилого дома на улице Молодежной поселка Аэропорт Оренбургского района.

По данным следствия, пожар вспыхнул около часа ночи. В это время в квартире находились жильцы - два брата 51 и 60 лет, которые со своими приятелями употребляли спиртные напитки. Мужчин пытался спасти прохожий - его тело также было обнаружено после тушения пожара.

- Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. На телах погибших, кроме следов воздействия пламени, видимых телесных повреждений не обнаружено, - уточнили в пресс-служба СУ СК РФ по Оренбургской области.

Возбуждено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти потерпевших, а также пожаро-техническая экспертиза. Расследование продолжается.