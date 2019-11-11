На Алтае умер народный художник России Михаил Будкеев

10 ноября ушел из жизни один из старейших художников Алтайского края, народный художник России, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Яковлевич Будкеев.

Как сообщили в Алтайской региональной организации Союза художников России, прощание с Михаилом Будкеевым пройдет 13 ноября в Барнауле, по адресу: ул. Аносова, 8, зал № 2 с 11.30 до 13.00 часов.

Михаил Яковлевич Будкеев родился 23 декабря 1922 года в селе Овсянниково Целинного района Алтайского края. Окончил Канскую военную летную школу и Новосибирское военно-пехотное училище. В 1941 году в 19 лет ушел на фронт добровольцем, участвовал в боях на Курской битве, где был тяжело ранен. После демобилизации работал в Бийском драматическом театре художником-декоратором.

Михаил Яковлевич член Союза художников России с 1961 года. В 1971-1975 годах избирался председателем правления Алтайской организации Союза художников. Академик Петровской академии, лауреат муниципальной премии г. Барнаула (1998) за цикл картин "Мой Барнаул".