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11.11.2019 14:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Алтае умер народный художник России Михаил Будкеев

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

10 ноября ушел из жизни один из старейших художников Алтайского края, народный художник России, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Яковлевич Будкеев.

Как сообщили в Алтайской региональной организации Союза художников России, прощание с Михаилом Будкеевым пройдет 13 ноября в Барнауле, по адресу: ул. Аносова, 8, зал № 2 с 11.30 до 13.00 часов.

Михаил Яковлевич Будкеев родился 23 декабря 1922 года в селе Овсянниково Целинного района Алтайского края. Окончил Канскую военную летную школу и Новосибирское военно-пехотное училище. В 1941 году в 19 лет ушел на фронт добровольцем, участвовал в боях на Курской битве, где был тяжело ранен. После демобилизации работал в Бийском драматическом театре художником-декоратором.

Михаил Яковлевич член Союза художников России с 1961 года. В 1971-1975 годах избирался председателем правления Алтайской организации Союза художников. Академик Петровской академии, лауреат муниципальной премии г. Барнаула (1998) за цикл картин "Мой Барнаул".

Общество Утраты Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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