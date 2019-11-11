Тела пропавших под Новосибирском охотников обнаружил беспилотник

Двое охотников, пропавших в Новосибирской области 1 ноября, обнаружены погибшими на озере Убинское.

- При помощи беспилотного летательного аппарата удалось найти на озере лодку и рядом тела мужчин, - сообщает Аварийно-спасательная служба Новосибирской области.

Пропавших любителей охоты искали более недели. Они отправились на одно из крупнейших озер Новосибирской области, чтобы добыть уток. Спустились на воду на лодке "Сибирячка" с подвесным мотором, а спустя некоторое время перестали выходить на связь.

Спасатели выехали на указанное беспилотником место, доставили тела охотников на берег и передали полиции.