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11.11.2019 09:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые из Новосибирска предложили перерабатывать мусор в топливо

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

Ученые из Института теплофизики имени академика С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН разработали установку, с помощью которой можно бытовые коммунальные отходы переработать в топливо и стройматериалы.

Как сообщает ОТР, на разработку специальной мусоросжигательной печи у физиков ушло пять лет. Перерабатываемые отходы могут быть любыми. В печи мусор сжигается при температуре 1300 градусов и обрабатывается струей плазмы. Скорость переработки - 20 килограммов мусора в час.

Фото: Department for Business, Innovation and Skills/flickr.com
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Научный сотрудник института Павел Домаров рассказал, что стекло, металл или керамика разлагаются, превращаются в газ и переплавляются в шлак, который можно применять в строительстве, например, делать тротуарную плитку. В результате получается остеклованный шлак, который безопасен.

"Высококалорийный синтез-газ можно применять в теплоэнергетике, энергетике либо для нужд химической промышленности", - сказал ученый.

Отличительная черта разработки - ее экологичность, продукты, получаемые в печи, безвредны. Как правило, при сжигании мусора на заводе остаются ядовитые отходы, которые потом нужно утилизировать. В связи с этим изобретение новосибирских ученых не имеет аналогов.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск "Мусорная" реформа РГ-Видео
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