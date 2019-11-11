Ученые из Новосибирска предложили перерабатывать мусор в топливо

Ученые из Института теплофизики имени академика С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН разработали установку, с помощью которой можно бытовые коммунальные отходы переработать в топливо и стройматериалы.

Как сообщает ОТР, на разработку специальной мусоросжигательной печи у физиков ушло пять лет. Перерабатываемые отходы могут быть любыми. В печи мусор сжигается при температуре 1300 градусов и обрабатывается струей плазмы. Скорость переработки - 20 килограммов мусора в час.

Научный сотрудник института Павел Домаров рассказал, что стекло, металл или керамика разлагаются, превращаются в газ и переплавляются в шлак, который можно применять в строительстве, например, делать тротуарную плитку. В результате получается остеклованный шлак, который безопасен.

"Высококалорийный синтез-газ можно применять в теплоэнергетике, энергетике либо для нужд химической промышленности", - сказал ученый.

Отличительная черта разработки - ее экологичность, продукты, получаемые в печи, безвредны. Как правило, при сжигании мусора на заводе остаются ядовитые отходы, которые потом нужно утилизировать. В связи с этим изобретение новосибирских ученых не имеет аналогов.