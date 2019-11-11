В Бийске ввели режим ЧС из-за скопившегося в городе мусора

С 11 ноября администрация города Бийска в Алтайском крае ввела режим ЧС из-за ухудшения санитарной обстановки в городе.

На контейнерных площадках скопились твердые бытовые отходы, которые регоператор не вывозит на полигон, сообщает ТАСС.

По данным бийской мэрии, скопление мусора произошло из-за того, что региональному оператору - компании "Спецобслуживание-Центральное" - ограничили въезд на полигон ТБО, поскольку компания накопила долги перед полигоном.

В пресс-службе администрации Бийска пояснили, что мусор сейчас экстренно будут вывозить за счет средств городского бюджета, а потом выставлять счета на оплату хозяйствующим субъектам, которые должны этим заниматься.