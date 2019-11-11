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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Красноярска спасла ребенка от стаи бродячих собак

Текст: Ирина Штерман (Красноярск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жительница Красноярска Наталья Луговкина спасла жизнь девятилетнему мальчику, на которого набросилась стая бродячих собак. За этот поступок ее сегодня лично поблагодарил исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия Андрей Потапов.

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Инцидент произошел меньше недели назад: двое братьев, 9 и 11 лет, гуляли в районе улицы Шевченко, когда на них набросились бродячие собаки. Старшему удалось вырваться, и он побежал на помощь. Единственным человеком, откликнувшимся на его призыв, стала Наталья Луговкина. Вдвоем они разогнали агрессивную стаю.

Младшему срочно потребовалась медицинская помощь - собаки сильно его покусали. Ребенок был доставлен в больницу со множественными рваными ранами, хирургам пришлось сделать ему несколько операций.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" в отношении должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

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