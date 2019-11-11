В Дагестане произошел пожар в школе

Сотрудники МЧС потушили пожар в начальной школе Гунибского района Дагестана.

ЧП произошло утром около 08:30 в населенном пункте Тлогоб на Юге Дагестана, сообщили в региональном управлении спасательного ведомства. Задымление увидела уборщица, когда утром пришла на работу.

Пожарные смогли локализовать возгорание в течение часа с момента звонка на пульт дежурного. Больших разрушений удалось избежать - площадь огня составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

Сейчас экспертам предстоит выяснить причину возгорания. По одной из версий, ей могло стать короткое замыкание в проводке. Здание 1970 года постройки сильно обветшало, уточнили в МЧС.