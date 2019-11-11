Химики научились превращать жидкие радиоактивные отходы в керамику

Ученые Кольского научного центра РАН в Мурманской области разработали технологию производства титанофосфатных и титаносиликатных сорбентов, позволяющих очищать от радионуклидов жидкие радиоактивные отходы (ЖРО). Радиоактивная "грязь" превращается в "кристаллическую минералоподобную матрицу", напоминающую керамику, утилизировать которую намного проще, дешевле и безопаснее, чем другие виды подобных отходов. ЖРО при этом дезактивируются настолько глубоко, что получается вода, соответствующая санитарным нормам для рыбохозяйственных водоемов.

- Уже создана опытная промышленная установка, которая позволит производить сорбенты в определенных количествах, позволяющих в полной мере оценить их свойства, - рассказала Лидия Герасимова, главный научный сотрудник лаборатории Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья имени Тананаева. - Запустить установку мы планируем в январе 2020 года. Я уверена: эта разработка пойдет в промышленное производство. Кстати, с помощью данных сорбентов можно очищать не только ЖРО, но и другие токсичные стоки.

Разработанные сорбенты представляют собой порошок или гранулы различной крупности. Их преимущество в том, что они универсальны - например, с их помощью можно извлекать из воды не только радионуклиды цезия, стронция, кобальта, урана и других продуктов распада ядерного топлива, но и тяжелые металлы. Они во много раз дешевле, чем применяемые сегодня сорбенты.

Разработками ученых Заполярья уже заинтересовались специалисты из Японии, которые занимаются ликвидацией последствий аварии на АЭС "Фукусима".