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11.11.2019 20:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Химики научились превращать жидкие радиоактивные отходы в керамику

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Кольского научного центра РАН в Мурманской области разработали технологию производства титанофосфатных и титаносиликатных сорбентов, позволяющих очищать от радионуклидов жидкие радиоактивные отходы (ЖРО). Радиоактивная "грязь" превращается в "кристаллическую минералоподобную матрицу", напоминающую керамику, утилизировать которую намного проще, дешевле и безопаснее, чем другие виды подобных отходов. ЖРО при этом дезактивируются настолько глубоко, что получается вода, соответствующая санитарным нормам для рыбохозяйственных водоемов.

Фото: iStock
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- Уже создана опытная промышленная установка, которая позволит производить сорбенты в определенных количествах, позволяющих в полной мере оценить их свойства, - рассказала Лидия Герасимова, главный научный сотрудник лаборатории Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья имени Тананаева. - Запустить установку мы планируем в январе 2020 года. Я уверена: эта разработка пойдет в промышленное производство. Кстати, с помощью данных сорбентов можно очищать не только ЖРО, но и другие токсичные стоки.

Разработанные сорбенты представляют собой порошок или гранулы различной крупности. Их преимущество в том, что они универсальны - например, с их помощью можно извлекать из воды не только радионуклиды цезия, стронция, кобальта, урана и других продуктов распада ядерного топлива, но и тяжелые металлы. Они во много раз дешевле, чем применяемые сегодня сорбенты.

Разработками ученых Заполярья уже заинтересовались специалисты из Японии, которые занимаются ликвидацией последствий аварии на АЭС "Фукусима".

Общество Наука Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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