На Вологодчине сняли ограничения по программам для медиков

В Вологодской области нашли способ, как решить хотя бы частично проблему дефицита медицинских кадров в муниципальных районах. Для этого внесли изменения в программу "Земский доктор" и "Земский фельдшер" - сняли возрастные ограничения.

Буквально до сегодняшнего дня в программах могли участвовать граждане разных субъектов Российской Федерации, готовые переехать на Вологодчину, но до 50 лет. Теперь с радостью примут и людей постарше. И они смогут претендовать на единовременную выплату в один миллион рублей для врачей и полмиллиона - для фельдшеров.

- Как показывает практика, люди старше пятидесяти лет, у которых уже выросли дети, легче принимают решение о переезде, - прокомментировал председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко. - Конечно, программа "Земский доктор" не решит всех проблем, которые существуют в здравоохранении. Однако это один из инструментов по улучшению ситуации в медицине.

Предполагается, что благодаря снятию возрастного ценза приток врачей в малые города и сельскую местность увеличится на четверть. По программе "Земский доктор", которая действует на Вологодчине с 2013 года, в районные и сельские больницы приехали трудиться более 200 врачей. Больше года назад начала действовать и программа "Земский фельдшер". Власти предпринимают разные варианты для стабилизации ситуации с нехваткой медиков. Это в том числе и студенты-целевики, которые обучаются по направлениям в городах России. После окончания вузов они должны вернуться на работу в региональные учреждения здравоохранения.

В регионе предусмотрели еще один вариант поддержки будущих медиков - компенсируют расходы на обучение будущих врачей в ординатуре. Оплата предоставляется на два года обучения. Благодаря этой мере через два года в регион вернутся 50 врачей. В перспективе эту квоту планируют увеличить.

Люди старше пятидесяти лет, у которых выросли дети, легче принимают решение о переезде

Как рассказали в департаменте здравоохранения Вологодской области, программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продемонстрировали высокую эффективность. За нынешний и прошлый годы в сельскую местность переехали жить и работать 36 докторов и 36 фельдшеров.

Например, в Сокольскую районную больницу пришли семь новых специалистов. Среди них - невролог, детский и взрослый хирурги, два терапевта. Медики приехали из Мурманской, Архангельской, Кировской областей, Санкт-Петербурга. Как отмечает руководство больницы, такого притока специалистов не было никогда. Так что в муниципалитетах Вологодской области после снятия ограничения на возраст ждут приезда опытных медиков.