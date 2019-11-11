Петербург возглавил список самых "умных" городов России

Санкт-Петербург возглавил список самых умных городов Российской Федерации. К такому выводу пришли аналитики сервиса Tvil.ru на основании данных опроса, посвященного Всемирному дню науки, который отмечался накануне.

Петербург назвали самым умным городом 29,17 процента респондентов, вторая строчка у Москвы - 22,2 процента.

По мнению авторов исследования, в Северной столице сосредоточена одна десятая научного потенциала Российской Федерации, здесь находятся 350 научных организаций, 70 из них относятся к Академии наук РФ. В городе работают девять тысяч докторов наук и 26 тысяч - кандидатов.

Кроме Петербурга и Москвы в десятку самых умных городов попали Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Севастополь, Красноярск и Уфа.