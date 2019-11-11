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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вода уходит, проблемы остаются

На Северо-Западе России продолжается борьба с последствиями паводка
Текст: Мария Голубкова (Новгородская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8012)
В Новгородской области начали работать районные комиссии по оценке ущерба, причиненного паводком. Региональные власти пообещали, что люди получат компенсации за дрова, погибший урожай и ущерб, нанесенный жилью.

Как отмечают и представители администрации, и сотрудники МЧС, главная задача ближайшего времени - просушить подтопленные жилые дома и подготовиться к зиме. Однако ситуация до последнего осложняется погодой.

По информации Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, только в Великом Новгороде с 1 по 10 ноября выпало 109 миллиметров осадков, "что составляет 220 процентов месячной нормы". Правда сегодня, 12 ноября, ожидается прекращение осадков.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
На большинство обращений граждан, пострадавших от паводков, даны положительные ответы

К утру понедельника в Новгородской области оставались подтопленными 35 населенных пунктов в десяти районах, 12 жилых домов и почти 500 приусадебных участков, повреждено 19 участков дороги, шесть деревянных переправ, отсутствовал проезд к двум населенным пунктам в двух районах. Один из наиболее пострадавших от паводка районов - Крестецкий. Сейчас там продолжаются активные работы по откачиванию воды и просушиванию помещений, их ведут специалисты Невского спасательного центра МЧС России.

- Почти неделю без выходных в подтопленных районах Новгородской области идет ликвидация последствий дождевого паводка, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Новгородской области. - Более 140 спасателей и днем, и ночью готовы прийти на помощь. Всего же в восстановительных работах задействованы почти пятьсот человек. Позднее оперативный штаб при региональном МЧС, который создан для оценки общего ущерба в Новгородской области сведет данные по всем районам воедино.

В Великом Новгороде провели первый благотворительный сбор необходимых вещей для жителей пострадавших от подтопления районов

Но вот гражданам необходимо официально заявить о понесенном ущербе.

- Работа районной комиссии продлится 30 дней с момента введения режима ЧС, - рассказал корреспонденту "РГ" первый заместитель главы администрации Крестецкого района Александр Арсентьев. - За первый день уже было подано около 100 заявлений.

Фото: Администрация Костромской области
Пострадавшему от паводка костромскому городу пообещали новый детсад

В Вологодской области для оперативного реагирования на последствия паводка использовали систему управления коммуникациями в социальных сетях "Инцидент-Менеджмент".

Как сообщили в правительстве региона, с 5 по 9 ноября специалисты взяли в работу более 800 сообщений только по вопросам, связанным с последствиями погодных аномалий в Вологодской области.

- В основном жители сообщают о подтоплениях на улицах и во дворах, размывах на дорогах, а также об отключениях электричества, - поясняют кураторы системы "Инцидент- Менеджмент". - На местах исполнители связываются со специалистами МЧС и работниками коммунальных служб - уточняют, какие выполняются работы, их сроки.

Кстати

В Великом Новгороде уже провели первый благотворительный сбор необходимых вещей для жителей пострадавших от подтопления районов - продуктов питания длительного хранения, а также теплой одежды, обуви, бутилированной воды, одеял, подушек, матрацев, постельного белья. На официальном сайте администрации есть адреса и телефоны отделов-центров по работе с населением по месту жительства.

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