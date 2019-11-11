В озере Имандра на Кольском полуострове утонули двое мужчин

Возле поселка Зашеек Полярнозоринского района Мурманской области утонули двое мужчин, которые провалились под тонкий лед озера Имандра. Об этом сообщили в региональном СУ СК. Одному из них было 34 года, другому - 41.

- Тела обоих погибших были найдены, - отметили в ведомстве. - По данным следствия, они двигались на мотобуксировщике по замерзшему озеру, но не учли, что лед еще не везде достаточно крепок. В итоге они провалились в воду.

На место трагедии немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем СК России. Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины смерти обоих мужчин.