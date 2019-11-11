В Петербурге два человека пострадали при прорыве трубы на пивзаводе

На севере Петербурга на заводе "Балтика" прорвало трубу теплосетей, травмы получили два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что повреждения, которые получили люди, незначительны.

Стоит отметить, что шум от прорыва жители кварталов, недалеко от промзоны "Парнас", приняли за взрыв. Кроме того, при прорыве на машины, припаркованные недалеко от проходной, посыпались камни.

"Там вся дорога усыпана кирпичами", - сообщает в социальной сети свидетельница ЧП Юлия Ткаченко.