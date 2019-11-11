В Старой Руссе подвели итоги книжной акции, посвящённой Достоевскому

Вчера в Старой Руссе (Новгородская область) подвели итоги акции "Городу Достоевского - книга в подарок".

Благотворительный и просветительский проект был организован журналистами "Российской газеты" и районной газеты "Старая Русса" ровно год назад при поддержке журнала "Звезда" и посвящён предстоящей в 2021 году юбилейной дате - 200-летию Достоевского.

В канун дня рождения Федора Михайловича Достоевского и дня рождения "Российской газеты", которые отмечаются в один день - 11 ноября, в Старую Руссу приехали многочисленные высокие гости, столичные артисты и журналисты.

В читальном зале в этот день был аншлаг, на торжественную церемонию подведения итогов акции собралась, пожалуй, вся местная интеллигенция - работники культуры, педагоги, сотрудники музеев, преподаватели музыкальной школы, студенты, общественные активисты, постоянные читатели.

Главным событием стало открытие выставки рисунков и автографов Достоевского, которые в Старой Руссе были представлены впервые.

Гости библиотеки смогли увидеть копии публицистических набросков к статьям, портретные, пейзажные и архитектурные зарисовки, черновые записи, карандашные наброски, подготовительные материалы к текстам из рабочих тетрадей Достоевского 1864-1875 годов.

Идея выставки принадлежала известному петербургскому исследователю творчества Достоевского Константину Баршту, а реализовала проект "Российская газета" при поддержке Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге и лично заместителя директора музея Бориса Тихомирова.

Сюрпризом для читателей стало открытие рядом с читальным залом постоянно действующей селфи-зоны #like_ФМ, где все посетители теперь могут сделать снимок в стиле "ретро" рядом с портретом классика, познакомиться с информацией об акции и прочитать фамилии первых дарителей, которые выведены на корешках книг, "стоящих" в стилизованном книжном шкафу.

К слову, на создание селфи-зоны была использована часть денежной премии, которую "Российская газета" и газета "Старая Русса" получили на профессиональном конкурсе журналистов Северо-Запада "СеЗаМ-2019" за лучшую журналистскую акцию года в регионе. Оставшиеся средства главный редактор газеты "Старая Русса" Денис Комаров передал в распоряжение библиотеки.

Также на почетное хранение в библиотеку был передан почётный диплом победителей и Хрустальное перо - главный приз конкурса "СеЗаМ", завоёванный журналистами.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поздравил организаторов акции с успехом, отметив большую социальную значимость деятельности по поддержке районных библиотек: "Рад тому, что ваша победа в престижном конкурсе связана с нашим регионом и акцией "Городу Достоевского - книга в подарок". Безусловно, это важная тема для нашего региона, для Старой Руссы".

Андрей Никитин вручил благодарственные письма за активную поддержку культурно-просветительских проектов в регионе "Российской газете", газете "Старая Русса" и Старорусской библиотеке. Также губернатор лично поддержал акцию, передав в фонды библиотеки несколько новых и востребованных читателями книг, в том числе, новгородских писателей.

Заместитель генерального директора "РГ" Евгений Абов, выполняя поручение главного редактора газеты Владислава Фронина, передал в дар библиотеке недавно вышедшие книги из серии "ЖЗЛ", а также вручил Благодарности "Российской газеты" шеф-редактору газеты "Старая Русса" Елене Николаевой, заведующей читальным залом Валентине Васильевой и автору экслибриса акции, известному художнику, издателю и главному редактору журнала об искусстве для детей "Введенская сторона" Николаю Локотькову.

Также свои награды вручил организаторам акции глава Старорусского муниципального района Александр Розбаум, тоже принявший участие в акции.

По видеосвязи участников встречи поприветствовали главный редактор "РГ" Владислав Фронин, заместитель шеф-редактора Семён Экштут и писатель, лауреат премии "Большая книга" Павел Басинский.

Музыкальное приношение Старорусской библиотеке и ее читателям сделали гости из Петербурга - солисты Государственного симфонического оркестра "Таврический". Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Людмила Терещенко (фортепиано), Варвара Воробьева (флейта) и Игорь Ботвин (виолончель) исполнили популярные произведения Баха, Прокофьева, Манчини и Пьяцоллы.

Владимир Мельников, советник художественного руководителя оркестра "Таврический" Михаила Голикова, передал в дар от известного дирижера детскую музыкальную энциклопедию "от А до Я", а также преподнёс библиотеке собственную книгу с жизненными историями, юмористическими зарисовками и воспоминаниями об известных людях.

Продолжением разговора о значимости журналистских акций и важности активной, неравнодушной позиции журналистов стала демонстрация фильма "Спасение утопающего", снятого корреспондентами журнала "Родина" и посвящённого спасению гибнущего храма.

В финале неофициальный гимн города "Старорусской вальс" исполнили вместе со всем залом Почётный гражданин Старой Руссы, заслуженный работник культуры РФ Галина Дмитриева и аккомпаниатор Татьяна Семёнова.

И совершенно логичным выглядело коллективное решение, которое озвучили в завершение торжества организаторы акции: сбор книг для Старорусской библиотеки продолжить, а итоги акции считать не окончательным, а лишь промежуточным, этапом благотворительного проекта "Городу Достоевского - книга в подарок".

Тем более, что в ближайших планах - творческая встреча читателей библиотеки с известным петербургским писателем, журналистом и сценаристом, автором знаменитого цикла очерков "Бандитский Петербург" Андреем Константиновым.

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда".

Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия писателя.

Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы, с тем чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии.

Задача - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки регулярно проходят встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

К акции присоединились:

* главный редактор журнала "Звезда" Яков Гордин;

* председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов;

* губернатор Новгородской области Андрей Никитин;

* губернатор Архангельской области Игорь Орлов;

* председатель Госсовета республики Коми Надежда Дорофеева;

* наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий;

* мэр Архангельска Игорь Годзиш;

* председатель городского совета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин;

* глава Старорусского муниципального района Александр Розбаум;

* генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима;

* член общественной палаты РФ, генеральный директор Коми Республиканской типографии (Сыктывкар) Анна Чуракова;

* писатели-журналисты "Российской газеты" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, Руслан Мельников;

* заместитель шеф-редактора научно-популярного исторического журнала "Родина", писатель Семен Экштут;

* заместитель генерального директора Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Валентин Сидорин;

* генеральный директор Морской литературно-художественного фонда имени В. Конецкого Татьяна Акулова-Конецкая;

* президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин;

* руководитель Международного фестиваля Dance Open Екатерина Галанова;

* литературовед, доктор филологических наук Константин Баршт;

* директор Литературно-мемориального музея Достоевского в Санкт-Петербурге Наталья Ашимбаева;

* заместитель директора Литературно-мемориального музея Достоевского в Санкт-Петербурге Борис Тихомиров;

* скульптор, Народный художник РСФСР Григорий Ястребенецкий;

* рок-музыкант, лидер "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов;

* фронтмен группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин;

* Псковское региональное отделение Союза писателей России;

* Коми Республиканское отделение Союза писателей России;

* издательство "Пушкинского фонда;

* художник Павел Лемтыбож;

* настоятель церкви во имя Покрова Божией Матери (село Коростынь Шимского района Новгородской области) о. Николай (Епишев);

* владелец галереи Kunsthandel Zechling Вернер Цeхлинг (Австрия);

* настоятель церкви во имя Покрова Божией Матери (село Коростынь Шимского района Новгородской области), священник Николай Епишев,

* Нарынская гимназия № 2 имени Чкалова (Киргизия);

* Гатчинская школа № 9 (Ленинградская область);

* лауреат литературной премии "Русский Букер-2009" Елена Чижова;

* вологодский писатель Андрей Малышев,

* петербургские писатели Анатолий Аграфенин, Ольга Фадеева, Игорь Шушарин, Юрий Звягин, Елена Колина, Виктор Кокосов;

* журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова;

* представители Старорусского землячества в Петербурге: член Союза художников России, преподаватель Художественно-промышленной академии имени Штиглица Маргарита Широковских и кандидат медицинских наук Владимир Алексеев;

* предприниматели Старой Руссы Валерий Васильев и Алексей Лойкуц;

* анонимные дарители.