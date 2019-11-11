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11.11.2019 17:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Астроном рассказал, как увидеть движение Меркурия по диску Солнца

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Редкое астрономическое явление - проход Меркурия по диску Солнца - можно наблюдать в небе в настоящее время.  Об этом "РГ" рассказал крымский астроном Александр Якушечкин.

Фото: Сергей Винник/РГ
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- Меркурий - самая близкая к Солнцу планета, сегодня проходит между Землей и Солнцем, - сообщил Якушечкин. - Маленькая черная точка движется по диску Солнца почти через центр, - это и есть Меркурий.  Его можно наблюдать в телескоп.

Астроном отметил, что это очень редкое явление, в предыдущий раз его наблюдали в 2006 году, а следующий будет в 2032.

Весь путь Меркурий по диску Солнца займет чуть более пяти часов. Начало явления - в 15:35 по Московскому времени, а конец - в 21 час. Из-за того, что ноябрьское солнце находится низко над горизонтом, увидеть Меркурий не так просто. Считается, что лучше условия для наблюдения за этим явлением в России складываются в Крыму и Калининграде.

- К сожалению, мы полностью его не увидим, потому что в 18-18:30 у нас уже большая дымка и Солнце заходит, - отметил Якушечкин.

- Это явление очень красивое и интересное с точки зрения астрономии, - добавил астроном. - Мы видим планету, которая проходит через диск Солнца. Точно такое же событие когда-то дало возможность открыть атмосферу на Венере - она вспыхнула, когда Венера проходила через диск Солнца.

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