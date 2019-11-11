Депутат бундестага заявил о российском статусе Крыма

Член парламента Германии от Антон Фризен убежден, что введенные Евросоюзом санкции против РФ в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины не изменят статус российского полуострова. Об этом депутат бундестага рассказал в интервью РИА Новости.

По словам представителя партии "Альтернатива для Германии", которая на последних земельных выборах в ФРГ существенно укрепила свои позиции, Крым "останется российским, это реальное положение дел".

По мнению представителя немецкой политсилы, главный выгодоприобретатель от антироссийских санкций - это США.

"Можно утверждать, что санкции не достигли своих целей. Говорить о том, что эти санкции предотвратили "аннексию Донбасса", несерьезно и бездоказательно…Экономические показатели указывают на то, что у этих санкций есть один бенефициар - это США. Они мало потеряли от санкций, в том числе в плане безопасности", - заявил Антон Фризен.

Агентство напоминает, что данный политик является автором парламентской инициативы от фракции "Альтернатива для Германии", которая призывала к содействию в снятии антироссийских санкций ЕС, была рассмотрена и отклонена немецким бундестагом 24 октября.