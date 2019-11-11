И.о. министра образования Крыма подала в отставку

Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова уходит в отставку. Об этом со ссылкой на саму Гончарову сообщило РИА Новости Крым.

- Да, подтверждаю, - ответила Гончарова на вопрос агентства о своем увольнении. Вместе с тем, она не назвала причины своего решения, сославшись на занятость.

Ранее сообщалось о том, что на пост главы регионального Минобраза рассматривается кандидатура депутата Госсовета республики Ларисы Георгиади, которая руководит частной гимназией-школой-садом "Консоль".

Гончарова возглавляла крымское министерство образования с декабря 2012 года.

После прошедших в сентябре 2019 года в Крыму выборов в парламент республики и местные советы глава региона Сергей Аксенов предложил формировать правительство РК поэтапно и с привлечением жителей полуострова. Он подчеркнул, что формирование органов власти в республике требует новых подходов к кадровой политике, в том числе участия в этом процессе широкой общественности.

В связи с этим Аксенов инициировал конкурс "Твое правительство", по условиям которого кандидаты смогут подать заявку, пройти тестирование и принять участие в публичных дебатах. Итоговым этапом станет личное собеседование Аксенова с финалистами, после которого он примет решение о назначении министров. Оценивать профессиональные качества претендентов будет наблюдательный совет, в составе которого представители государственных и частных предприятий, эксперты из числа профильных специалистов и ученых, представители общественности.