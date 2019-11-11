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Правительство Дона поддержит футбольный клуб "СКА-Ростов"

Текст: Николай Грищенко
Правительство Ростовской области намерено оказать помощь футбольному клубу "СКА-Ростов". А музыкант Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, озвучил программу развития легендарной команды.
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области

Президент клуба и первый заместитель губернатора Игорь Гуськов приветствовал возрождение СКА и отметил в этом роль рэп-исполнителя.

Фото: iStock
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- При поддержке правительства и министерства спорта сертифицировали родной стадион СКА, и в прошлом году команда на него вернулась. Менялись и тренеры клуба, но не было главного - титульных инвесторов. И я рад, что у Василия Вакуленко появилось желание развивать легендарный клуб. Он в свойственной ему энергичной манере помог найти спонсоров. Бюджет клуба в этом году составлял 65 миллионов рублей. Правительство выделило на поддержку СКА в следующем году 15 миллионов рублей, - сказал Игорь Гуськов.

Однако реинкарнация футбольной команды, выступающей сейчас в Олимп-первенстве России ПФЛ, требует огромных капиталовложений, и новое руководство клуба это прекрасно понимает. Средний бюджет команды в ФНЛ составляет от 200 до 400 миллионов рублей. Поэтому Василий Вакуленко "с ростовской наглостью" использует свое медийное имя для привлечения новых партнеров. Пиар-кампания уже приносит результаты. "СКА-Ростов" намерен поддержать ГК "Ростех", представитель которой сообщил, что акция не разовая и госкорпорация будет оказывать регулярную помощь.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
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Консолидированные усилия, как заявил Василий Вакуленко, будут, в первую очередь, направлены на улучшения материально-технического обеспечения команды. В планах - строительство нового стадиона, а также детской школы и тренировочной базы. Расчетный срок - 5 - 6 лет.

- Самым главным этапом для нас является создание детско-юношеской школы и воспитание собственных армейских футболистов. Сейчас в клубе 14 ростовчан, и это круто, но надо, чтобы своих футболистов было намного больше, - заявил рэп-исполнитель.

Игорь Гуськов напомнил, что из-за ряда проблем команда начинала выступать во втором дивизионе на стадионе города Батайска. Возможность играть на своем поле появилась год назад, когда удалось установить электронное табло и сертифицировать стадион.

- Мы уверены, что Минобороны не будет против модернизации спортивного объекта за счет собственных средств команды. Если мы ставим целью повышение в классе, то нам нужно увеличивать вместимость стадиона. Мы уже подготовили основание под новые трибуны с восточной стороны, которые появятся после зимы, - сказал Гуськов.

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