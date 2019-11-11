"Роскосмос" создаст в Крыму центр дистанционного зондирования Земли

В 2020 году "Роскосмос" начинает работы по созданию Национального центра дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) по аналогии с Национальным центром управления обороной Минобороны РФ и Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Эта новость прозвучала на конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" в Москве. "У нас создан оператор космических средств ДЗЗ, но мы пошли дальше, и сегодня на базе оператора госкорпорация "Роскосмос" создает Национальный центр дистанционного зондирования Земли из космоса. Это структурное подразделение, головная площадка будет размещена в Москве, а элементы будут размещены в городе Калязине, на базе центра дальней космической связи", - цитирует ТАСС заместителя директора департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) госкорпорации Валерия Заичко.

Работы по развертыванию центра планируется завершить в 2023 году с вводом в строй еще одного регионального центра ДЗЗ в Крыму и переносом всех антенных полей из московской зоны в Калязинский район Тверской области.

Напомним, ранее холдинг "Российские космические системы" (входит в "Роскосмос") развернул в Антарктиде новый наземный центр приема и обработки информации, поступающей со спутников дистанционного зондирования Земли. Это первый расположенный в южном полушарии центр Единой территориально-распределенной информационной системы.

Система состоит из центров, которые расположены на всей территории России - от Калининграда до Хабаровска, включая арктическую и антарктическую зоны. Она обеспечивает взаимодействие центров с группировками отечественных космических аппаратов ДЗЗ, позволяет планировать съемку, получать, обрабатывать космическую информацию и доводить ее до потребителя.