В частном секторе Севастополя произошел крупный пожар

В результате пожара на Северной стороне Севастополя сгорели дом, гараж, два микроавтобуса и хозпостройка. На ликвидацию потребовалось более трех часов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Информация о возгорании на улице Аллы Оношко поступила к спасателям сегодня в 14:30. Пожару был присвоен повышенный ранг 1-БИС. В его тушении были задействованы 24 человека и шесть спецмашин. Пламя гасили четыре пожарных ствола.

По словам замначальника ГУ МЧС Алексея Гусева, пожар начался в гараже, где хранились канистры с дизельным топливом. Горящее топливо вытекло на улицу, в результате загорелись два автомобиля, припаркованных в 25-ти метрах от очага. Также вспыхнул и жилой дом. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров.

Возле гаража спасатели обнаружили мужчину с ожогами 3-й степени.

Местные жители сообщили "РГ", что на пожаре пострадал хозяин домовладения. Сейчас он находится в реанимации 1-й горбольницы.

На месте пожара также работали специалисты экстренных служб города: скорой помощи, предприятий Севастопольгаз, Горсвет, Севэнерго, Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты.