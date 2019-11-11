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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме ответили на слова депутата Бундестага о российском Крыме

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

"Голосом разума" считает депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик заявление депутата Бундестага Антона Фризена о том, что Крым останется российским.

Фото: iStock
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Ранее член немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" Фризен высказал мнение, что Крымский полуостров сохранит российский статус, несмотря на объявленные против РФ санкции. По словам немецкого политика, таково реальное положение дел.

- Отрадно слышать, когда из-за нового "железного занавеса", построенного западными СМИ и политиками, прорывается голос разума, - цитируют Белика РИА Новости. - Такие комментарии наносят удары по информационной кампании, которая идет на Западе.

Белик считает, что подобные высказывания говорят о том, что среди европейских политиков нет единой позиции по "крымскому вопросу".

- От антироссийских санкций проигрывают все, кроме США, - считает депутат.

Белик отметил, что слова Фризена не стали сюрпризом для граждан России, поскольку для них вопрос принадлежности Крыма решен однозначно.

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