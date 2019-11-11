В Крыму достроили магистральный трубопровод для ЧФ и селян

Отдельный трубопроводный батальон Южного военного округа завершил строительство 30-километрового магистрального водовода к поселку Перевальному Симферопольского района, где дислоцируется отдельная бригада береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

- Прокладка водопровода завершена, вода подана по всей магистрали до станции осветления, откуда она поступает конечным потребителям, - рассказал Рулев.

По его словам, давление в трубопроводе и на насосных станциях соответствует норме. Представители Роспортебнадзора провели анализ проб воды и выдали положительное заключение.

Вода поступает из Балановского водохранилища Белогорского района Крыма. Сейчас трубопроводчики несут посменное дежурство на всей протяженности водовода, чтобы убедиться в его целостности. Вода подается круглосуточно без сбоев как на военные объекты, так и жителям Перевального.

Отмечается, что трубопровод был построен по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу после обращения главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Напомним, для строительства магистрального водовода в Крым из Ставрополья были переброшены 150 военнослужащих трубопроводного батальона и 50 единиц специальной военной техники.Они справились с задачей за полторы недели.